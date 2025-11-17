РФ перенимает украинские технологии беспилотников - детали

Военный ВСУ с дроном. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Российские войска активно перенимают украинские тактики использования беспилотников и масштабируют их, опираясь на доступ к китайским комплектующим. В то же время Украина сохраняет преимущество в развитии собственных технологий и продолжает наращивать производство отечественных дронов.

Об этом сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 17 ноября.

Россия повторяет украинские беспилотные тактики

По словам Юрия Федоренко, Россия внимательно следит за украинскими инновациями на поле боя и пытается воспроизвести наши подходы к использованию беспилотников. В частности, речь идет о дронах-перехватчиках, которые Украина внедрила ранее. Пока эта технология оставалась засекреченной, украинские военные достигали высокой эффективности, однако после ее огласки россияне начали применять подобную схему.

"Главное преимущество РФ — доступ к лучшим китайским комплектующим: от FPV-частей до оптоволоконного кабеля, который невозможно заглушить РЭБ. Россия получает их в больших масштабах и быстро наращивает экипажи для таких систем", — подчеркнул Федоренко.

Несмотря на это, Украина удерживает технологическое преимущество в нескольких направлениях. Военный отметил, что украинские производители успешно создают собственные модели тяжелых беспилотников "бабаяг", которые врагу пока не удалось воспроизвести. Более того, доля украинских комплектующих в дронах достигла 70-80%, что усиливает независимость оборонного производства.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении нового командующего беспилотных систем ПВО, что должно усилить координацию и эффективность украинской обороны в небе.

Ранее мы также информировали, что государство активно расширяет производство дронов-перехватчиков для повышения эффективности системы противовоздушной обороны.