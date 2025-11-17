Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россия копирует украинские дроны — как это влияет на фронт

Россия копирует украинские дроны — как это влияет на фронт

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 16:10
обновлено: 16:25
РФ перенимает украинские технологии беспилотников - детали
Военный ВСУ с дроном. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Российские войска активно перенимают украинские тактики использования беспилотников и масштабируют их, опираясь на доступ к китайским комплектующим. В то же время Украина сохраняет преимущество в развитии собственных технологий и продолжает наращивать производство отечественных дронов.

Об этом сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 17 ноября.

Реклама
Читайте также:

Россия повторяет украинские беспилотные тактики

По словам Юрия Федоренко, Россия внимательно следит за украинскими инновациями на поле боя и пытается воспроизвести наши подходы к использованию беспилотников. В частности, речь идет о дронах-перехватчиках, которые Украина внедрила ранее. Пока эта технология оставалась засекреченной, украинские военные достигали высокой эффективности, однако после ее огласки россияне начали применять подобную схему.

"Главное преимущество РФ — доступ к лучшим китайским комплектующим: от FPV-частей до оптоволоконного кабеля, который невозможно заглушить РЭБ. Россия получает их в больших масштабах и быстро наращивает экипажи для таких систем", — подчеркнул Федоренко.

Несмотря на это, Украина удерживает технологическое преимущество в нескольких направлениях. Военный отметил, что украинские производители успешно создают собственные модели тяжелых беспилотников "бабаяг", которые врагу пока не удалось воспроизвести. Более того, доля украинских комплектующих в дронах достигла 70-80%, что усиливает независимость оборонного производства.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении нового командующего беспилотных систем ПВО, что должно усилить координацию и эффективность украинской обороны в небе.

Ранее мы также информировали, что государство активно расширяет производство дронов-перехватчиков для повышения эффективности системы противовоздушной обороны.

ВСУ дроны Силы беспилотных систем ВСУ БпЛА беспилотники
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации