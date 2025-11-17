Відео
Головна Армія Росія копіює українські дрони — як це впливає на фронт

Росія копіює українські дрони — як це впливає на фронт

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 16:10
Оновлено: 16:25
РФ переймає українські технології безпілотників — деталі
Військовий ЗСУ з дроном. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Російські війська активно переймають українські тактики використання безпілотників і масштабують їх, спираючись на доступ до китайського комплектовання. Водночас Україна зберігає перевагу в розвитку власних технологій і продовжує нарощувати виробництво вітчизняних дронів.

Про це повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 17 листопада.

Читайте також:

Росія повторює українські дронові тактики

За словами Юрія Федоренка, Росія уважно стежить за українськими інноваціями на полі бою та намагається відтворити наші підходи до використання безпілотників. Зокрема, йдеться про дрони-перехоплювачі, які Україна впровадила раніше. Поки ця технологія залишалася засекреченою, українські військові досягали високої ефективності, однак після її розголосу росіяни почали застосовувати подібну схему.

"Головна перевага РФ — доступ до найкращих китайських комплектуючих: від FPV-частин до оптоволоконного кабелю, який неможливо заглушити РЕБ. Росія отримує їх у великих масштабах і швидко нарощує екіпажі для таких систем", — наголосив Федоренко.

Попри це, Україна утримує технологічну перевагу в кількох напрямках. Військовий зазначив, що українські виробники успішно створюють власні моделі важких безпілотників "бабаяг", які ворогу поки не вдалося відтворити. Ба більше, частка українських комплектуючих у дронах досягла 70–80%, що посилює незалежність оборонного виробництва.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення нового командувача безпілотних систем ППО, що має посилити координацію та ефективність української оборони в небі.

Раніше ми також інформували, що держава активно розширює виробництво дронів-перехоплювачів для підвищення ефективності системи протиповітряної оборони.

ЗСУ дрони Сили безпілотних систем ЗСУ БпЛА безпілотники
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
