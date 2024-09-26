Взрывы в Запорожье 26 сентября — обновлены данные о пострадавших

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров на месте обстрела. Фото: скриншот

Россияне атаковали Запорожье в ночь на 26 сентября. В результате авиаударов есть многочисленные разрушения в жилых домах и раненые. Количество пострадавших по состоянию на 11:30 снова увеличилось.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Иван Федоров рассказал, что россияне уже четвертый день атакует КАБами центр Запорожья. Он добавил, что есть три локации жилого сектора, где враг и разрушил и повредил жилые дома. Уже зарегистрировали 150 обращений от местных, заявивших, что в результате российской атаки у них повреждено или разрушено жилье.

Коммунальщики забивают окна плитами OSB, чтобы затем установить окна. Однако есть такие дома, которые должна проинспектировать техническая комиссия, чтобы установить, подлежит ли сооружение ремонту. В случае если дом признают аварийным, его не будут ремонтировать, а владельцам выдадут сертификаты на покупку квартиры.

По состоянию на 11:30 в результате российской атаки в Запорожье пострадали десять человек. Одного человека госпитализировали в больницу с ранением. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, Россия регулярно применяет КАБ против Украины не только на фронте, но и на гражданские объекты. В частности, в Харькове в результате российской атаки, которую они совершили еще 24 сентября, сегодня, 26 сентября, в больнице скончалась госпитализированная женщина.

Также Одесская областная прокуратура показала здание, которое полностью уничтожено от попадания российской ракеты.