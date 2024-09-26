Взрывы в Запорожье 26 сентября — обновлены данные о пострадавших

Россия четвертый день бомбит Запорожье — возросло количество пострадавших
Россияне атаковали Запорожье в ночь на 26 сентября. В результате авиаударов есть многочисленные разрушения в жилых домах и раненые. Количество пострадавших по состоянию на 11:30 снова увеличилось.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Последствия ночной атаки оккупантов по Запорожью
Иван Федоров рассказал, что россияне уже четвертый день атакует КАБами центр Запорожья. Он добавил, что есть три локации жилого сектора, где враг и разрушил и повредил жилые дома. Уже зарегистрировали 150 обращений от местных, заявивших, что в результате российской атаки у них повреждено или разрушено жилье.
Коммунальщики забивают окна плитами OSB, чтобы затем установить окна. Однако есть такие дома, которые должна проинспектировать техническая комиссия, чтобы установить, подлежит ли сооружение ремонту. В случае если дом признают аварийным, его не будут ремонтировать, а владельцам выдадут сертификаты на покупку квартиры.
По состоянию на 11:30 в результате российской атаки в Запорожье пострадали десять человек. Одного человека госпитализировали в больницу с ранением. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, Россия регулярно применяет КАБ против Украины не только на фронте, но и на гражданские объекты. В частности, в Харькове в результате российской атаки, которую они совершили еще 24 сентября, сегодня, 26 сентября, в больнице скончалась госпитализированная женщина.
Также Одесская областная прокуратура показала здание, которое полностью уничтожено от попадания российской ракеты.
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