Вибухи у Запоріжжі 26 вересня — оновлені даних про постраждалих

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров на місці обстрілу. Фото: скриншот

Росіяни атакували Запоріжжя в ніч проти 26 вересня. Внаслідок авіаударів є численні руйнування в житлових будинках та поранені. Кількість постраждалих станом на 11:30 знову збільшилась.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Наслідки нічної атаки окупантів по Запоріжжю

Іван Федоров розповів, що росіяни вже четвертий день атакує КАБами центр Запоріжжя. Він додав, що є три локації житлового сектору, де ворог і зруйнував, і пошкодив житлові будинки. Вже зареєстрували 150 звернень від місцевих, які заявили, що внаслідок російської атаки в них пошкоджене або зруйноване житло.

Комунальники забивають вікна плитами OSB, щоб потім встановити вікна. Проте, є такі будинки, які має проінспектувати технічна комісія, щоб встановити, чи підлягає споруда ремонту. У випадку, якщо будинок визнають аварійним, його не будуть ремонтувати, а власникам видадуть сертифікати на купівлю квартири.

Станом на 11:30 внаслідок російської атаки у Запоріжжі постраждало десятеро людей. Одну людину госпіталізували до лікарні із пораненням. Медики надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, Росія регулярно застосовує КАБи проти України не лише на фронті, а й на цивільні об'єкти. Зокрема, у Харкові внаслідок російської атаки, яку вони здійснили ще 24 вересня, сьогодні, 26 вересня, в лікарні померла госпіталізована жінка.

Також Одеська обласна прокуратура показала будинок, який вщент знищений від влучання російської ракети.