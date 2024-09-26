Вибухи у Запоріжжі 26 вересня — оновлені даних про постраждалих

Росія четвертий день бомбить Запоріжжя — зросла кількість постраждалих
Росіяни атакували Запоріжжя в ніч проти 26 вересня. Внаслідок авіаударів є численні руйнування в житлових будинках та поранені. Кількість постраждалих станом на 11:30 знову збільшилась.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Наслідки нічної атаки окупантів по Запоріжжю
Іван Федоров розповів, що росіяни вже четвертий день атакує КАБами центр Запоріжжя. Він додав, що є три локації житлового сектору, де ворог і зруйнував, і пошкодив житлові будинки. Вже зареєстрували 150 звернень від місцевих, які заявили, що внаслідок російської атаки в них пошкоджене або зруйноване житло.
Комунальники забивають вікна плитами OSB, щоб потім встановити вікна. Проте, є такі будинки, які має проінспектувати технічна комісія, щоб встановити, чи підлягає споруда ремонту. У випадку, якщо будинок визнають аварійним, його не будуть ремонтувати, а власникам видадуть сертифікати на купівлю квартири.
Станом на 11:30 внаслідок російської атаки у Запоріжжі постраждало десятеро людей. Одну людину госпіталізували до лікарні із пораненням. Медики надають усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, Росія регулярно застосовує КАБи проти України не лише на фронті, а й на цивільні об'єкти. Зокрема, у Харкові внаслідок російської атаки, яку вони здійснили ще 24 вересня, сьогодні, 26 вересня, в лікарні померла госпіталізована жінка.
Також Одеська обласна прокуратура показала будинок, який вщент знищений від влучання російської ракети.
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