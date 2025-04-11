В ночь на 11 апреля силы ПВО уничтожили два десятка дронов

Военнослужащий ВСУ. Фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 11 апреля и в течение предыдущих суток, 10 апреля, украинские защитники отбили очередную воздушную атаку со стороны России. Оккупанты применили почти четыре десятка дронов и баллистическую ракету.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

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Как сообщили в Силах обороны Украины, российские войска нанесли удар по городу Днепр баллистической ракетой из Ростовской области, а также выпустил 39 ударных беспилотников типа Shahed и беспилотников-имитационных моделей с направлений Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Количество сбитых дронов. Фото: ВС ВСУ

Для отражения массированной атаки работала авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

По состоянию на утро 11 апреля подтверждено сбитие 24 ударных беспилотников Shahed, которые были направлены российскими войсками на север, юг, восток и центр страны. Еще 13 дронов-имитаций были локально потеряны — то есть они не достигли своих целей и не нанесли ущерб.

Российская атака вызвала повреждения в Днепропетровской, Донецкой и Житомирской областях. Детали относительно последствий пока уточняются.

Напомним, вчера, 10 апреля, российские войска атаковали беспилотником жилую многоэтажку на Житомирщине.

Российские войска непрерывно атакуют Украину — в Воздушных силах сообщали, сколько вчера удалось сбить вражеских целей.