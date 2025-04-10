Україна знищила 85 дронів Shahed під час масованої атаки 10 квітня

Окупанти запустили вночі по Україні 145 дронів — які наслідки
У ніч проти 10 квітня російські окупаційні війська здійснили масштабну атаку на територію України, випустивши загалом 145 безпілотників. Серед них — ударні дрони типу Shahed та імітатори різних модифікацій.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.
Що відомо про масовану дронову атаку Росії по Україні 10 квітня
Ударні дрони були запущені з територій Курської, Орловської областей, Міллерового, Приморсько-Ахтарська в РФ, а також з Чауди в тимчасово окупованому Криму.
Станом на 09:00 ранку Повітряні сили України підтвердили збиття 85 ударних дронів Shahed, а також інших типів БпЛА. Ураження цілей відбувалося на півночі, півдні, сході та в центральних областях України.
Ще 49 безпілотників-імітацій були локаційно втрачені.
Наслідки повітряної атаки відчули шість областей: Донецька, Харківська, Київська, Хмельницька, Полтавська та Миколаївська, де ворог намагався завдати шкоди критичній інфраструктурі та цивільним об'єктам.
Нагадаємо, в ДСНС повідомили подробиці про наслідки дронової атаки в Київській області. Горіли пожежі у двох районах столиці.
Зазначимо, що Росія щоденно атакує Україну дронами та ракетами. Вчора, 9 квітня, стало відомо, скільки повітряних цілей запустила Росія.
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