Україна знищила 85 дронів Shahed під час масованої атаки 10 квітня

Українські військові знешкоджують ціль. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 10 квітня російські окупаційні війська здійснили масштабну атаку на територію України, випустивши загалом 145 безпілотників. Серед них — ударні дрони типу Shahed та імітатори різних модифікацій.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

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Ударні дрони були запущені з територій Курської, Орловської областей, Міллерового, Приморсько-Ахтарська в РФ, а також з Чауди в тимчасово окупованому Криму.

Станом на 09:00 ранку Повітряні сили України підтвердили збиття 85 ударних дронів Shahed, а також інших типів БпЛА. Ураження цілей відбувалося на півночі, півдні, сході та в центральних областях України.

Кількість збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Ще 49 безпілотників-імітацій були локаційно втрачені.

Наслідки повітряної атаки відчули шість областей: Донецька, Харківська, Київська, Хмельницька, Полтавська та Миколаївська, де ворог намагався завдати шкоди критичній інфраструктурі та цивільним об'єктам.

Нагадаємо, в ДСНС повідомили подробиці про наслідки дронової атаки в Київській області. Горіли пожежі у двох районах столиці.

Зазначимо, що Росія щоденно атакує Україну дронами та ракетами. Вчора, 9 квітня, стало відомо, скільки повітряних цілей запустила Росія.