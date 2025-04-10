Украина уничтожила 85 дронов Shahed во время массированной атаки 10 апреля

Оккупанты запустили ночью по Украине 145 дронов — последствия
В ночь на 10 апреля российские оккупационные войска совершили масштабную атаку на территорию Украины, выпустив всего 145 беспилотников. Среди них — ударные дроны типа Shahed и имитаторы различных модификаций.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Что известно о массированной дроновую атаку России по Украине 10 апреля
Ударные дроны были запущены с территорий Курской, Орловской областей, Миллерово, Приморско-Ахтарска в РФ, а также из Чауды во временно оккупированном Крыму.
По состоянию на 09:00 утра Воздушные силы Украины подтвердили сбитие 85 ударных дронов Shahed, а также других типов БпЛА. Поражение целей происходило на севере, юге, востоке и в центральных областях Украины.
Еще 49 беспилотников-имитаций были локально потеряны.
Последствия воздушной атаки почувствовали шесть областей: Донецкая, Харьковская, Киевская, Хмельницкая, Полтавская и Николаевская, где враг пытался нанести ущерб критической инфраструктуре и гражданским объектам.
Напомним, в ГСЧС сообщили подробности о последствиях дроновой атаки в Киевской области. Горели пожары в двух районах столицы.
Отметим, что Россия ежедневно атакует Украину дронами и ракетами. Вчера, 9 апреля, стало известно, сколько воздушных целей запустила Россия.
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