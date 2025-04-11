У ніч проти 11 квітня сили ППО знищили два десятки дронів

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч проти 11 квітня та протягом попередньої доби, 10 квітня, українські захисники відбили чергову повітряну атаку з боку Росії. Окупанти застосували майже чотири десятки дронів та балістичну ракету.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

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Як повідомили в Силах оборони України, російські війська завдали удару по місту Дніпро балістичною ракетою з Ростовської області, а також випустив 39 ударних безпілотників типу Shahed і безпілотників-імітаційних моделей із напрямків Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Кількість збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Для відбиття масованої атаки працювала авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Станом на ранок 11 квітня підтверджено збиття 24 ударних безпілотників Shahed, що були скеровані російськими військами на північ, південь, схід і центр країни. Ще 13 дронів-імітацій було локаційно втрачено — тобто вони не досягли своїх цілей і не завдали шкоди.

Російська атака спричинила пошкодження в Дніпропетровській, Донецькій та Житомирській областях. Деталі щодо наслідків наразі уточнюються.

Нагадаємо, вчора, 10 квітня, російські війська атакували безпілотником житлову багатоповерхівку на Житомирщині.

Російські війська безперервно атакують Україну — у Повітряних силах повідомляли, скільки вчора вдалося збити ворожих цілей.