Россия атаковала железную дорогу на Черниговщине — ранен машинист

Дата публикации 17 октября 2025 15:01
обновлено: 15:01
Оккупанты атаковали Черниговскую область — пострадала железная дорога
Поврежденный локомотив. Фото: chrg.gp.gov.ua

Российские оккупанты в пятницу, 17 октября, атаковали железную дорогу в Черниговской области. В результате обстрела ранения получил машинист локомотива.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

Читайте также:

Обстрел Черниговщины 17 октября

Около 09:45 захватчики атаковали дроном транспортную инфраструктуру в Чернигове. В результате обстрела машинист локомотива получил осколочные ранения. Кроме того, враг повредил подвижной состав.

Обстріл Чернігівщини 17 жовтня
Удар оккупантов по Черниговской области. Фото: chrg.gp.gov.ua

"Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 октября российские оккупанты дронами атаковали Украину. В Воздушных силах рассказали, как отработала ПВО.

Кроме того, захватчики атаковали Кривой Рог. В результате обстрелов часть местных остались без электроэнергии.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
