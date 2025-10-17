Оккупанты атаковали Черниговскую область — пострадала железная дорога

Поврежденный локомотив. Фото: chrg.gp.gov.ua

Российские оккупанты в пятницу, 17 октября, атаковали железную дорогу в Черниговской области. В результате обстрела ранения получил машинист локомотива.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

Обстрел Черниговщины 17 октября

Около 09:45 захватчики атаковали дроном транспортную инфраструктуру в Чернигове. В результате обстрела машинист локомотива получил осколочные ранения. Кроме того, враг повредил подвижной состав.

Удар оккупантов по Черниговской области. Фото: chrg.gp.gov.ua

"Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 октября российские оккупанты дронами атаковали Украину. В Воздушных силах рассказали, как отработала ПВО.

Кроме того, захватчики атаковали Кривой Рог. В результате обстрелов часть местных остались без электроэнергии.