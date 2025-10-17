Оккупанты атаковали Черниговскую область — пострадала железная дорога

Россия атаковала железную дорогу на Черниговщине — ранен машинист
Российские оккупанты в пятницу, 17 октября, атаковали железную дорогу в Черниговской области. В результате обстрела ранения получил машинист локомотива.
Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.
Обстрел Черниговщины 17 октября
Около 09:45 захватчики атаковали дроном транспортную инфраструктуру в Чернигове. В результате обстрела машинист локомотива получил осколочные ранения. Кроме того, враг повредил подвижной состав.
"Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 17 октября российские оккупанты дронами атаковали Украину. В Воздушных силах рассказали, как отработала ПВО.
Кроме того, захватчики атаковали Кривой Рог. В результате обстрелов часть местных остались без электроэнергии.
