Окупанти атакували Чернігівщину — постраждала залізниця

Росія атакувала залізницю на Чернігівщині — поранено машиніста
Російські окупанти у пʼятницю, 17 жовтня, атакували залізницю в Чернігівській області. Внаслідок обстрілу поранення отримав машиніст локомотива.
Про це повідомила пресслужба Чернігівської обласної прокуратури.
Обстріл Чернігівщини 17 жовтня
Близько 09:45 загарбники атакували дроном транспортну інфраструктуру в Чернігові. Внаслідок обстрілу машиніст локомотива отримав осколкові поранення. Крім того, ворог пошкодив рухомий склад.
"За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня російські окупанти дронами атакували Україну. У Повітряних силах розповіли, як відпрацювала ППО.
Крім того, загарбники атакували Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу частина місцевих залишилися без електроенергії.
