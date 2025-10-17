Окупанти атакували Чернігівщину — постраждала залізниця

Пошкоджений локомотив. Фото: chrg.gp.gov.ua

Російські окупанти у пʼятницю, 17 жовтня, атакували залізницю в Чернігівській області. Внаслідок обстрілу поранення отримав машиніст локомотива.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської обласної прокуратури.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Чернігівщини 17 жовтня

Близько 09:45 загарбники атакували дроном транспортну інфраструктуру в Чернігові. Внаслідок обстрілу машиніст локомотива отримав осколкові поранення. Крім того, ворог пошкодив рухомий склад.

Реклама

Удар окупантів по Чернігівській області. Фото: chrg.gp.gov.ua

"За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня російські окупанти дронами атакували Україну. У Повітряних силах розповіли, як відпрацювала ППО.

Реклама

Крім того, загарбники атакували Кривий Ріг. Внаслідок обстрілу частина місцевих залишилися без електроенергії.