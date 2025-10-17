Відео
Головна Армія Нічна атака РФ — чим росіяни обстрілювали та скільки збила ППО

Нічна атака РФ — чим росіяни обстрілювали та скільки збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 09:49
Оновлено: 09:49
Атака на Україну 17 жовтня — скільки цілей збила ППО
Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 17 жовтня російські війська безпілотниками атакували територію України. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у п'ятницю, 17 жовтня.

Читайте також:
Робота ППО
Звіт про результати роботи ППО. Фото: командування Повітряних сил ЗСУ

Атака на Україну 17 жовтня — скільки цілей збила ППО

У ніч проти 17 жовтня (з 20:00 16 жовтня) російські загарбники атакували Україну 70 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму, близько 50 із них — "Шахеди".

Цієї ночі повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 35 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

На жаль, не минулося без наслідків. За даними ПС, зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Нагадаємо, що Зеленський відреагував на масований удар Росії по Кривому Рогу 17 жовтня.

Також ми інформували, що внаслідок атаки РФ на Кривий Ріг частина мешканців залишилася без світла.

ЗСУ обстріли війна в Україні Росія атака Повітряні Сили ЗСУ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
