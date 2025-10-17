Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 17 октября российские войска беспилотниками атаковали территорию Украины. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в пятницу, 17 октября.

Реклама

Читайте также:

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: командование Воздушных сил ВСУ

Атака на Украину 17 октября — сколько целей сбила ПВО

В ночь на 17 октября (с 20:00 16 октября) российские захватчики атаковали Украину 70 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ВОТ Крыма, около 50 из них - "Шахеды".

Этой ночью воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 35 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

К сожалению, не обошлось без последствий. По данным ПС, зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Напомним, что Зеленский отреагировал на массированный удар России по Кривому Рогу 17 октября.

Также мы информировали, что в результате атаки РФ на Кривой Рог часть жителей осталась без света.