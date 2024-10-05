Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Россия атаковала ночью Украину ракетами и беспилотниками — что сбила ПВО arrow

Россия атаковала ночью Украину ракетами и беспилотниками — что сбила ПВО

5 октября 2024 07:50
Анастасия Постоенко - Редактор
Взрывы в Украине 5 октября — результаты работы сил ПВО
Сбит ударный беспилотник. Фото иллюстративное: пресс-служба МВД Украины
Анастасия Постоенко - Редактор

Российские войска атаковали Украину управляемыми авиационными ракетами и беспилотниками в ночь на 5 октября. Воздушные силы Вооруженных сил Украины отчитались о результатах работы по отражению атаки.

Об этом сообщила пресс-служба ПС ВСУ.

Читайте также:

Чем и откуда Россия атаковала Украину 5 октября

Россия применила управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные из воздушного пространства Курской области и оккупированного Крыма. Также они использовали 13 ударных беспилотников, которые запускали из Курска и мыса Чауда на оккупированном полуострове Крым.

Воздушные силы ВСУ применяли зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. Удалось уничтожить троих беспилотников в Одесской области.

Остальные десять беспилотников локационно потеряны на севере и юге Украины. Пока информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Кроме того, средства РЭБ эффективно противодействовали ракетам – все враждебные цели не достигли своих целей.

Напомним, вооруженные силы Украины постепенно уничтожают сети российских радиолокационных станций "Небо-М". Эксперт объяснил, какие возможности это создаст для украинских военных. Также мы рассказывали о результатах работы сил ПВО в ночь на 4 октября и сколько целей удалось обезвредить средствами РЭБ.

беспилотники ракеты война в Украине Воздушные Силы ВСУ РЭБ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 Во Львове мужчина получил повестку, но не пришел в ТЦК — как его наказал суд

07:55 Экс-командир "Азова" объяснил важность военной подготовки гражданских

07:50 Россия атаковала ночью Украину ракетами и беспилотниками — что сбила ПВО

07:33 Житель Буковины заработал почти 15,5 млн грн на продаже поддельной обуви

07:30 Европа игнорирует последние ядерные угрозы Путина, — TIME

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

07:30 Как получить выплаты лечащимся на стационаре бойцам — ответ юристов

07:29 Третья штурмовая бригада показала эффектные бои на Харьковщине

07:21 Майор ПВО сбежал со службы, потому что долго не был в отпуске — как его наказал суд

07:03 Что означает звон в ушах — специалисты назвали несколько опасных причин

07:01 ПриватБанк разорвал предоставление услуг пенсионеру-инвалиду III группы — детали

08:02 Во Львове мужчина получил повестку, но не пришел в ТЦК — как его наказал суд

07:55 Экс-командир "Азова" объяснил важность военной подготовки гражданских

07:50 Россия атаковала ночью Украину ракетами и беспилотниками — что сбила ПВО

07:33 Житель Буковины заработал почти 15,5 млн грн на продаже поддельной обуви

07:30 Европа игнорирует последние ядерные угрозы Путина, — TIME

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

07:30 Как получить выплаты лечащимся на стационаре бойцам — ответ юристов

07:29 Третья штурмовая бригада показала эффектные бои на Харьковщине

07:21 Майор ПВО сбежал со службы, потому что долго не был в отпуске — как его наказал суд

07:03 Что означает звон в ушах — специалисты назвали несколько опасных причин

07:01 ПриватБанк разорвал предоставление услуг пенсионеру-инвалиду III группы — детали

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

16:15 В Нацгвардии ответили, сколько КАБов запускают оккупанты по Украине за сутки

Text

13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

Text

11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке