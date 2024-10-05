Взрывы в Украине 5 октября — результаты работы сил ПВО

Сбит ударный беспилотник. Фото иллюстративное: пресс-служба МВД Украины

Российские войска атаковали Украину управляемыми авиационными ракетами и беспилотниками в ночь на 5 октября. Воздушные силы Вооруженных сил Украины отчитались о результатах работы по отражению атаки.

Об этом сообщила пресс-служба ПС ВСУ.

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Россия применила управляемые авиационные ракеты Х-59/69, запущенные из воздушного пространства Курской области и оккупированного Крыма. Также они использовали 13 ударных беспилотников, которые запускали из Курска и мыса Чауда на оккупированном полуострове Крым.

Воздушные силы ВСУ применяли зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. Удалось уничтожить троих беспилотников в Одесской области.

Остальные десять беспилотников локационно потеряны на севере и юге Украины. Пока информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Кроме того, средства РЭБ эффективно противодействовали ракетам – все враждебные цели не достигли своих целей.

Напомним, вооруженные силы Украины постепенно уничтожают сети российских радиолокационных станций "Небо-М". Эксперт объяснил, какие возможности это создаст для украинских военных. Также мы рассказывали о результатах работы сил ПВО в ночь на 4 октября и сколько целей удалось обезвредить средствами РЭБ.