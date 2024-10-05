Вибухи в Україні 5 жовтня — результати роботи сил ППО

Збитий ударний безпілотник. Фото ілюстративне: пресслужба МВС України

Російські війська атакували Україну керованими авіаційними ракетами та безпілотниками у ніч на 5 жовтня. Повітряні сили Збройних сил України прозвітували про результати роботи з відбиття атаки.

Про це повідомила пресслужба ПС ЗСУ.

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Росія застосувала керовані авіаційні ракети Х-59/69, які запустили з повітряного простору Курської області та окупованого Криму. Також вони використали 13 ударних безпілотників, які запускали з Курська та мису Чауда, що на окупованому півострові Крим.

Повітряні сили ЗСУ застосовували зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. Вдалося знищити три безпілотники в Одеській області.

Решта десять безпілотників локаційно втрачені на півночі та півдні України. Наразі інформація про постраждалих чи руйнування не надходила.

Крім того, засоби РЕБ ефективно протидіяли ракетам — всі ворожі цілі не досягли своєї мети.

Нагадаємо, Збройні сили України поступово знищують мережі російських радіолокаційних станцій "Небо-М". Експерт пояснив, які можливості це створить для українських військових. Також ми розповідали про результати роботи сил ППО у ніч проти 4 жовтня та скільки цілей вдалося знешкодити засобами РЕБ.