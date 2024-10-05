Вибухи в Одесі вночі 5 жовтня — що відомо про обстріл

Робота ППО. Фото ілюстративне: Сумська ОВА

Вибухи пролунали в Одесі зараз, уночі в суботу, 5 жовтня. В Одеській області триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи в Одесі вночі 5 жовтня

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 00:44. У Повітряних Силах ЗС України ще о 00:29 зазначали, що декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря летять у напрямку Миколаївської або Одеської області.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 01:03 військові попередили, що ударні безпілотники в Одеській області тримають курс на північний захід, а декілька груп "Шахедів" з акваторії Чорного моря рухаються на Чорноморськ та Одесу. О 01:16 зафіксували рух ударних БпЛА в напрямку Одеси.

Перший вибух прогримів у місті о 01:30, а з 01:31 почали лунати повторні вибухи. Речник УДА "Південь" Сергій Братчук повідомив, що в Одесі гучно, бо працює ППО.

Скриншот повідомлення Сергія Братчука

Станом на 01:35 повітряна тривога, крім Одеської області, триває ще у трьох областях. Червоні на карті повітряних тривог Миколаївська, Херсонська та Харківська область.

Карта повітряних тривог станом на 01:35 5 жовтня

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 5 жовтня, пролунали вибухи в Одеській області. Регіон опинився під атакою ударних БпЛА — по "Шахедах" працювала ППО.

Також ми повідомляли, що пізно ввечері в п'ятницю, 4 жовтня, прогримів вибух у Миколаєві. Перед цим у Повітряних Силах ЗС України попереджали, що в напрямку міста летить ракета.