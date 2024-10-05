Вибухи в Одеській області вночі 5 жовтня — що відомо про обстріл

Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: УНІАН

Вибухи пролунали в Одеській області зараз, уночі в суботу, 5 жовтня. В Одеській області триває повітряна тривога.

У Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи в Одеській області вночі 5 жовтня

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 00:44. У Повітряних Силах ЗС України ще о 00:29 зазначали, що декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря летять у напрямку Миколаївської або Одеської області.

Моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" о 00:38 зазначив, що три "Шахеди" з акваторії Чорного моря підлітають до Коблевого або Рибаківки, а о 00:44 додав, що два з цих БпЛА повернули в напрямку Одеси, тому може бути гучно.

Скриншот повідомлень Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Вибухи в Одеській області почали лунати близько 00:50. О 00:57 речник УДА "Південь" Сергій Братчук повідомив, що в Одеській області по "Шахедах" працює ППО.

Скриншот повідомлення Сергія Братчука

Станом на 00:58 повітряна тривога, крім Одеської області, триває ще в п'ятьох областях. Червоні на карті повітряних тривог Миколаївська, Херсонська, Сумська, Полтавська та Харківська області.

Карта повітряних тривог станом на 00:58 5 жовтня

Нагадаємо, пізно ввечері в п'ятницю, 4 жовтня, прогримів вибух у Миколаєві. Перед цим у Повітряних Силах ЗС України попереджали, що в напрямку міста летить ракета.

Також під час повітряної тривоги ввечері 4 жовтня пролунали потужні вибухи в Запоріжжі. Інформації щодо наслідків цього обстрілу наразі немає, однак відомо, що повітряну тривогу в області оголошували через активність ворожої тактичної авіації.