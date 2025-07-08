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Главная Армия Россия атаковала Украину с трех направлений — как справилась ПВО

Россия атаковала Украину с трех направлений — как справилась ПВО

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Дата публикации 8 июля 2025 08:59
ПВО Украины уничтожила 34 вражеских дрона Shahed в ночь на 8 июля
Бойцы мобильной огневой группы. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 8 июля Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 34 вражеских беспилотника во время очередной массированной атаки. Россия атаковала Украину с трех направлений одновременно.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

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Российские войска выпустили четыре зенитные управляемые ракеты С-300/400 с территории Курской области и 54 ударные дроны типа Shahed и беспилотники-имитаторы с направлений Курск, Орел (территория РФ), а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

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Статистика. Фото: ПС ВСУ

По состоянию на 08:00 утра 34 дрона были успешно обезврежены. В частности 26 БпЛА были сбиты средствами огневого поражения, еще 8 — средствами радиоэлектронной борьбы. Несмотря на это, в ВС ВСУ заявили, что в пяти локациях зафиксировано попадание вражеских дронов.

Напомним, Украина ежедневно находится под атаками со стороны России. Вчера, 7 июля, ПВО обезвредила 75 воздушных целей.

Кроме того, Россия атакует гражданские объекты дронами с термобарическими боеприпасами — такой случай вчера произошел в Харькове.

ПВО ракеты дроны війна Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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