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Головна Армія РФ атакувала Україну вночі ракетами та дронами — скільки збито

РФ атакувала Україну вночі ракетами та дронами — скільки збито

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Дата публікації: 7 липня 2025 10:45
Сили ППО знищили 75 дронів Shahed під час нічної атаки 7 липня
Радіолокаційна установка. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч із 6 на 7 липня Росія здійснила масовану атаку по території України, застосувавши 101 ударний безпілотник типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. Окрім цього, було запущено чотири зенітні керовані ракети С-300/400 з території Курської області.

Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил ЗСУ

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Атака велася з різних напрямків — зокрема з Міллерово, Приморсько-Ахтарська (територія РФ) та з Чауди на тимчасово окупованій території Криму.

Станом на 09:30 Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 75 дронів-камікадзе Shahed та інших типів. Із них 58 були збиті засобами вогневого ураження, ще 17 втратили зв’язок або були подавлені засобами радіоелектронної боротьби.

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Кількість збитих цілей. Фото: ПС ЗСУ

Разом з тим, зафіксовано влучання дронів у десятьох локаціях та падіння уламків збитих БпЛА у семи інших населених пунктах. Ураження зазнали регіони на півночі, сході та півдні країни.

Нагадаємо, керівник Харківської обласної прокуратури заявив, що росіяни завдали сьогодні, 7 липня, удару по будинку в Харкові дроном з термобаричним припасом. 

Тим часом атаки Росії на Харків не припиняються — на місто летять "Шахеди".

ППО ракети дрони війна в Україні Повітряні сили
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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