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Главная Армия РФ атаковала Украину ночью ракетами и дронами — сколько сбито

РФ атаковала Украину ночью ракетами и дронами — сколько сбито

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Дата публикации 7 июля 2025 10:45
Силы ПВО уничтожили 75 дронов Shahed во время ночной атаки 7 июля
Радиолокационная установка. Фото: Командование ВС ВСУ

В ночь с 6 на 7 июля Россия осуществила массированную атаку по территории Украины, применив 101 ударный беспилотник типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. Кроме этого, было запущено четыре зенитные управляемые ракеты С-300/400 с территории Курской области.

Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.

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Атака велась с разных направлений — в частности, из Миллерово, Приморско-Ахтарска (территория РФ) и из Чауды на временно оккупированной территории Крыма.

По состоянию на 09:30 силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 75 дронов-камикадзе Shahed и других типов. Из них 58 были сбиты средствами огневого поражения, еще 17 потеряли связь или были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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Количество сбитых целей. Фото: ВС ВСУ

Вместе с тем, зафиксировано попадание дронов в десяти локациях и падение обломков сбитых БпЛА в семи других населенных пунктах. Поражение получили регионы на севере, востоке и юге страны.

Напомним, руководитель Харьковской областной прокуратуры заявил, что россияне нанесли сегодня, 7 июля удар по дому в Харькове дроном с термобарическим припасом.

Тем временем атаки России на Харьков не прекращаются — на город летят "Шахеды".

ПВО ракеты дроны война в Украине Воздушные силы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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