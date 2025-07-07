Силы ПВО уничтожили 75 дронов Shahed во время ночной атаки 7 июля

РФ атаковала Украину ночью ракетами и дронами — сколько сбито
В ночь с 6 на 7 июля Россия осуществила массированную атаку по территории Украины, применив 101 ударный беспилотник типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. Кроме этого, было запущено четыре зенитные управляемые ракеты С-300/400 с территории Курской области.
Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.
Откуда и чем атаковала Россия Украину за сутки
Атака велась с разных направлений — в частности, из Миллерово, Приморско-Ахтарска (территория РФ) и из Чауды на временно оккупированной территории Крыма.
По состоянию на 09:30 силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 75 дронов-камикадзе Shahed и других типов. Из них 58 были сбиты средствами огневого поражения, еще 17 потеряли связь или были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Вместе с тем, зафиксировано попадание дронов в десяти локациях и падение обломков сбитых БпЛА в семи других населенных пунктах. Поражение получили регионы на севере, востоке и юге страны.
Напомним, руководитель Харьковской областной прокуратуры заявил, что россияне нанесли сегодня, 7 июля удар по дому в Харькове дроном с термобарическим припасом.
Тем временем атаки России на Харьков не прекращаются — на город летят "Шахеды".
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