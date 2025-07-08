ППО України знищила 34 ворожі дрони Shahed у ніч на 8 липня

Бійці мобільної вогневої групи. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 8 липня Сили протиповітряної оборони України знищили 34 ворожі безпілотники під час чергової масованої атаки. Росія атакувала Україну з трьох напрямків одночасно.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Чим Росія атакувала Україну в ніч проти 8 липня

Російські війська випустили чотири зенітні керовані ракети С-300/400 з території Курської області та 54 ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори з напрямків Курськ, Орел (територія РФ), а також з Гвардійського на тимчасово окупованому Криму.

Статистика. Фото: ПС ЗСУ

Станом на 08:00 ранку 34 дрони були успішно знешкоджені. Зокрема 26 БпЛА були збиті засобами вогневого ураження, ще 8 — засобами радіоелектронної боротьби. Попри це, в ПС ЗСУ заявили, що у п’яти локаціях зафіксовано влучання ворожих дронів.

Нагадаємо, Україна щоденно перебуває під атаками з боку Росії. Вчора, 7 липня, ППО знешкодила 75 повітряних цілей.

Окрім того, Росія атакує цивільні об'єкти дронами із термобаричними боєприпасами — такий випадок вчора трапився в Харкові.