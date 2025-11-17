Обстрелы Украины 17 ноября — сколько целей сбила ПВО ночью

Силы ПВО. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 17 ноября Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине. Армия оккупантов запустила две баллистические ракеты "Искандер-М" и 128 ударных дронов различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака России по Украине

Начиная с 20:00 предыдущего дня, российские войска атаковали территорию Украины двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области и 128 ударными беспилотниками типов Shahed, "Гербера" и других модификаций. Направления запусков включали Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Чауду во временно оккупированном Крыму. Около 80 аппаратов составляли "шахеды".

Отражение воздушного удара обеспечивали авиация, подразделения зенитных ракетных войск, системы радиоэлектронной борьбы, беспилотные комплексы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, силами противовоздушной обороны был сбит или подавлен 91 вражеский дрон на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 15 локациях, а также двух баллистических ракет на двух объектах.

Информация о сбитых целях. Фото: ВС ВСУ

В Воздушных силах предупреждают что атака врага продолжается и в воздушном пространстве еще остаются российские БпЛА.

Напомним, в ночь на 17 ноября российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру на Черниговщине.

А также в результате удара РФ по Изюму пострадал ребенок.