Обстріл України 17 листопада — скільки цілей збила ППО вночі

Сили ППО. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 17 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Армія окупантів запустила дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 128 ударних дронів різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака Росії по Україні

Починаючи з 20:00 попереднього дня, російські війська атакували територію України двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області та 128 ударними безпілотниками типів Shahed, "Гербера" та інших модифікацій. Напрямки запусків включали Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, а також Чауду в тимчасово окупованому Криму. Близько 80 апаратів становили "шахеди".

Відбиття повітряного удару забезпечували авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, системи радіоелектронної боротьби, безпілотні комплекси та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 91 ворожий дрон на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на двох об'єктах.

Інформація про збиті цілі. Фото: ПС ЗСУ

У Повітряних силах попереджають що атака ворога триває і в повітряному просторі ще залишаються російські БпЛА.

Нагадаємо, в ніч проти 17 листопада російська армія атакувала цивільну інфраструктуру на Чернігівщині.

А також внаслідок удару РФ по Ізюму постраждала дитина.