РФ завдала дронового удару по Чернігівщині — які наслідки обстрілу

Дроновий удар по Чернігівщині — є пошкодження будинків і магазину
Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 01:14
Оновлено: 01:15
Будинок, який зазнав пошкоджень унаслідок обстрілу. Фото: Олександр Селіверстов/Facebook
У ніч проти понеділка, 17 листопада, росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі Новгород-Сіверського Чернігівської області. По місту скерували ударні БпЛА типу "Герань-2".
Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.
Реклама
Читайте також:
Наслідки дронової атаки на Чернігівщину вночі 17 листопада
Через обстріл зазнали пошкоджень житлові приватні будинки та магазин. Обійшлося без жертв.
Нагадаємо, пізно ввечері 16 листопада пролунали вибухи в Ізюмі Харківської області. На території всієї громади зникло світло.
Також ми повідомляли про вибухи, які прогриміли вдень 16 листопада в Одесі. Військові попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама