Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Дроновий удар по Чернігівщині — є пошкодження будинків і магазину

Дроновий удар по Чернігівщині — є пошкодження будинків і магазину

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 01:14
Оновлено: 01:15
РФ завдала дронового удару по Чернігівщині — які наслідки обстрілу
Будинок, який зазнав пошкоджень унаслідок обстрілу. Фото: Олександр Селіверстов/Facebook

У ніч проти понеділка, 17 листопада, росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі Новгород-Сіверського Чернігівської області. По місту скерували ударні БпЛА типу "Герань-2".

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

Реклама
Читайте також:

Наслідки дронової атаки на Чернігівщину вночі 17 листопада 

Через обстріл зазнали пошкоджень житлові приватні будинки та магазин. Обійшлося без жертв.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 листопада пролунали вибухи в Ізюмі Харківської області. На території всієї громади зникло світло.

Також ми повідомляли про вибухи, які прогриміли вдень 16 листопада в Одесі. Військові попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.

Чернігівська область обстріли війна в Україні руйнування безпілотники
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації