РФ завдала дронового удару по Чернігівщині — які наслідки обстрілу

Будинок, який зазнав пошкоджень унаслідок обстрілу. Фото: Олександр Селіверстов/Facebook

У ніч проти понеділка, 17 листопада, росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі Новгород-Сіверського Чернігівської області. По місту скерували ударні БпЛА типу "Герань-2".

Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

Наслідки дронової атаки на Чернігівщину вночі 17 листопада

Через обстріл зазнали пошкоджень житлові приватні будинки та магазин. Обійшлося без жертв.

