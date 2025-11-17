Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Дроновый удар по Черниговщине — есть повреждения домов и магазина

Дроновый удар по Черниговщине — есть повреждения домов и магазина

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 01:14
обновлено: 01:15
РФ нанесла дроновый удар по Черниговщине — какие последствия обстрела
Дом, который получил повреждения в результате обстрела. Фото: Александр Селиверстов/Facebook

В ночь на понедельник, 17 ноября, россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новгород-Северского Черниговской области. По городу направили ударные БпЛА типа "Герань-2".

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов.

Реклама
Читайте также:

Последствия дроновой атаки на Черниговщину ночью 17 ноября

Из-за обстрела получили повреждения жилые частные дома и магазин. Обошлось без жертв.

Напомним, поздно вечером 16 ноября прогремели взрывы в Изюме Харьковской области. На территории всей громады пропал свет.

Также мы сообщали о взрывах, которые прогремели днем 16 ноября в Одессе. Военные предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

Черниговская область обстрелы война в Украине разрушения беспилотники
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации