РФ нанесла дроновый удар по Черниговщине — какие последствия обстрела

Дом, который получил повреждения в результате обстрела. Фото: Александр Селиверстов/Facebook

В ночь на понедельник, 17 ноября, россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новгород-Северского Черниговской области. По городу направили ударные БпЛА типа "Герань-2".

Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов.

Последствия дроновой атаки на Черниговщину ночью 17 ноября

Из-за обстрела получили повреждения жилые частные дома и магазин. Обошлось без жертв.

Напомним, поздно вечером 16 ноября прогремели взрывы в Изюме Харьковской области. На территории всей громады пропал свет.

Также мы сообщали о взрывах, которые прогремели днем 16 ноября в Одессе. Военные предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.