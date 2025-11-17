РФ нанесла дроновый удар по Черниговщине — какие последствия обстрела

Дроновый удар по Черниговщине — есть повреждения домов и магазина
Дата публикации 17 ноября 2025 01:14
обновлено: 01:15
Дом, который получил повреждения в результате обстрела. Фото: Александр Селиверстов/Facebook
В ночь на понедельник, 17 ноября, россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новгород-Северского Черниговской области. По городу направили ударные БпЛА типа "Герань-2".
Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов.
Из-за обстрела получили повреждения жилые частные дома и магазин. Обошлось без жертв.
Напомним, поздно вечером 16 ноября прогремели взрывы в Изюме Харьковской области. На территории всей громады пропал свет.
Также мы сообщали о взрывах, которые прогремели днем 16 ноября в Одессе. Военные предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.
