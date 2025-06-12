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Главная Армия Россия атаковала Украину дронами с пяти направлений — что сбили

Россия атаковала Украину дронами с пяти направлений — что сбили

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 10:12
Россия атаковала Украину 63 дронами 12 июня — какие последствия
Бойцы ПС ВСУ. Фото: Командование ПС ВСУ
Ключові моменти Россия атаковала Украину 12 июня дронами

В ночь на 12 июня российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины, выпустив 63 ударных беспилотника типа Shahed и другие дроны-имитации. Вражеские аппараты запускались с направлений Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также из оккупированного Крыма (Чауда).

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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Главными направлениями удара стали Харьковская, Донецкая и Одесская области. Воздушную атаку отражали подразделения авиации, зенитные ракетные войска, силы радиоэлектронной борьбы, системы беспилотного перехвата и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Статистика. Фото: ПС ВСУ

По состоянию на 09:00 утра было обезврежено 49 вражеских беспилотников, из них 28 — уничтожено средствами огневого поражения, еще 21 — подавлено или потеряно благодаря работе РЭБ. Атака задела восток, юг и север Украины.

В то же время зафиксировано попадание дронов в семи локациях. Еще в четырех случаях зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников.

Напомним, в Харьковской ОГА подытожили последствия российских атак по региону за сутки.

Вчера, 11 июня, Россия применила большее количество беспилотников.

беспилотники ПВО дроны Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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