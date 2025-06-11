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Головна Армія Уночі РФ атакувала Україну балістикою та дронами — що збила ППО

Уночі РФ атакувала Україну балістикою та дронами — що збила ППО

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Дата публікації: 11 червня 2025 08:50
Обстріл України 11 червня — Повітряні сили ЗСУ збили 49 російських дронів
Мобільна група ППО. Фото: Новинарня

У ніч проти середи, 11 червня, Росія атакувала Україну, застосувавши 85 ударних безпілотників типу "Шахед" та дрони-імітатори. Також окупанти випустили одну балістичну ракету "Іскандер-М".

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Військові зазначили, що запуски дронів здійснювались з Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму — Чауда, Гвардійське. Ракету "Іскандер-М" ворог випустив із Курської області.

Атаку відбивали підрозділи ППО, зенітні ракетні війська, сили радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України. Основний удар припав на Харківську, Донецьку та Одеську області.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила 49 ворожих дронів:

  • 40 — засобами вогневого ураження
  • 9 — подавлено засобами РЕБ.

Водночас зафіксовано влучання в 14 населених пунктах, ще у двох місцях впали уламки збитих БпЛА.

Робота ППО
Кількість збитих ворожих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, у Харкові через нічний російський удар 11 червня дві людини загинуло, ще 60 постраждало.

Також ми писали, що російські безпілотники атакували Одеську область вночі 11 червня.

обстріли ППО війна в Україні безпілотник Повітряні сили балістична атака
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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