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Главная Армия Ночью РФ атаковала Украину баллистикой и дронами — что сбила ПВО

Ночью РФ атаковала Украину баллистикой и дронами — что сбила ПВО

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 08:50
Обстрел Украины 11 июня - Воздушные силы ВСУ сбили 49 российских дронов
Мобильная группа ПВО. Фото: Новинарня

В ночь на среду, 11 июня, Россия атаковала Украину, применив 85 ударных беспилотников типа "Шахед" и дроны-имитаторы. Также оккупанты выпустили одну баллистическую ракету "Искандер-М".

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Военные отметили, что запуски дронов осуществлялись из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и временно оккупированного Крыма — Чауда, Гвардейское. Ракету Искандер-М враг выпустил из Курской области.

Атаку отражали подразделения ПВО, зенитные ракетные войска, силы радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны Украины. Основной удар пришелся на Харьковскую, Донецкую и Одесскую области.

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила 49 вражеских дронов:

  • 40 — средствами огневого поражения
  • 9 — подавлены средствами РЭБ.

В то же время зафиксировано попадание в 14 населенных пунктах, еще в двух местах упали обломки сбитых БпЛА.

Робота ППО
Количество сбитых вражеских целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, в Харькове из-за ночного российского удара 11 июня два человека погибли, еще 60 пострадали.

Также мы писали, что российские беспилотники атаковали Одесскую область ночью 11 июня.

обстрелы ПВО война в Украине беспилотник Воздушные силы балистическая атака
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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