Росія атакувала Україну 63 дронами 12 червня — які наслідки

Бійці ПС ЗСУ. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч проти 12 червня російські війська здійснили масовану атаку по території України, випустивши 63 ударні безпілотники типу Shahed та інші дрони-імітації. Ворожі апарати запускалися з напрямків Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також з окупованого Криму (Чауда).

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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Головними напрямками удару стали Харківська, Донецька та Одеська області. Повітряну атаку відбивали підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, сили радіоелектронної боротьби, системи безпілотного перехоплення та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Статистика. Фото: ПС ЗСУ

Станом на 09:00 ранку було знешкоджено 49 ворожих безпілотників, з них 28 — знищено засобами вогневого ураження, ще 21 — подавлено чи втрачено завдяки роботі РЕБ. Атака зачепила схід, південь і північ України.

Водночас зафіксовано влучання дронів у семи локаціях. Ще у чотирьох випадках зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників.

Нагадаємо, у Харківській ОВА підсумували наслідки російських атак по регіону за добу.

Вчора, 11 червня, Росія застосувала більшу кількість безпілотників.