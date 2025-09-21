Ночная атака оккупантов 21 сентября — сколько целей сбила ПВО Украины

Силы ПВО. Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупанты в ночь на 21 сентября атаковали Украину дронами. Всего зафиксировано попадание 21 ударного беспилотника на восьми локациях.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Ночная атака оккупантов 21 сентября

Известно, что захватчики запускали 54 ударных беспилотника типа Shahed и "Гербера", а также дроны других типов.

Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Украины.

Количество сбитых и подавленных целей оккупантов. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 33 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 20 сентября оккупанты осуществили массированный обстрел Украины. Они запускали ракеты и дроны.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ показали, как отражали российскую атаку. Большинство ракет сбили истребители.