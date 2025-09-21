Ночная атака оккупантов 21 сентября — сколько целей сбила ПВО Украины

Россия атаковала Украину дронами — сколько удалось сбить ПВО
Российские оккупанты в ночь на 21 сентября атаковали Украину дронами. Всего зафиксировано попадание 21 ударного беспилотника на восьми локациях.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Ночная атака оккупантов 21 сентября
Известно, что захватчики запускали 54 ударных беспилотника типа Shahed и "Гербера", а также дроны других типов.
Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 33 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 20 сентября оккупанты осуществили массированный обстрел Украины. Они запускали ракеты и дроны.
Впоследствии в Воздушных силах ВСУ показали, как отражали российскую атаку. Большинство ракет сбили истребители.
