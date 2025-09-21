Відео
Україна
Головна Армія Росія атакувала Україну дронами — скільки вдалося збити ППО

Росія атакувала Україну дронами — скільки вдалося збити ППО

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 10:11
Нічна атака окупантів 21 вересня — скільки цілей збила ППО України
Сили ППО. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російські окупанти у ніч проти 21 вересня атакували Україну дронами. Загалом зафіксовано влучання 21 ударного безпілотника на восьми локаціях.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Читайте також:

Нічна атака окупантів 21 вересня

Відомо, що загарбники запускали 54 ударні безпілотники типу Shahed та "Гербера", а також дрони інших типів.

Повітряний напад Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи України.

Кількість збитих безпілотників Росії 21 вересня
Кількість збитих і подавлених цілей окупантів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 20 вересня окупанти здійснили масований обстріл України. Вони запускали ракети та дрони.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ показали, як відбивали російську атаку. Більшість ракет збили винищувачі.

війна Україна обстріли окупанти ППО Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
