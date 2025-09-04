Видео
Главная Армия Россия атаковала Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

Россия атаковала Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 10:06
Ночная атака оккупантов 4 сентября — сколько целей сбили силы ПВО Украины
Силы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 4 сентября атаковали Украину ударными дронами и беспилотниками-имитаторами. В целом захватчики запускали 112 целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Читайте также:

Ночная атака оккупантов

Воздушное нападение российских оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Нічна атака окупантів на Україну 4 вересня
Количество обезвреженных дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что зафиксировано попадание 28 ударных дронов на 17 локациях. Кроме того, произошло падение обломков на пяти локациях.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 4 сентября оккупанты атаковали Одессу. В результате обстрела возник пожар в складском помещении.

А в течение суток захватчики нанесли почти 500 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

