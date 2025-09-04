Нічна атака окупантів 4 вересня — скільки цілей збили сили ППО України

Сили ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 4 вересня атакували Україну ударними дронами та безпілотниками-імітаторами. Загалом загарбники запустили 112 цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Нічна атака окупантів

Повітряний напад російських окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість знешкоджених дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що зафіксовано влучання 28 ударних дронів на 17 локаціях. Крім того, сталося падіння уламків на пʼяти локаціях.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 4 вересня окупанти атакували Одесу. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в складському приміщенні.

А протягом доби загарбники завдали майже 500 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.