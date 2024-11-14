Сколько дронов ночью 14 ноября сбило ПВО

Мобильная огневая группа ПВО. Иллюстративное фото: НГУ

Российские войска в ночь на четверг, 14 ноября, в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Для этого враг запустил 59 беспилотников на украинские города.

Об этом сообщают воздушные силы в Telegram.

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Атака на Украину 14 ноября

Россия запустила на украинские города 59 ударных беспилотников типа Shahed и дроны неустановленного типа из района Курска.

По состоянию на утро подтверждено сбитие 21 российского дрона в небе над Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областями. Еще 38 вражеских БпЛА были локационно потеряны.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, в ночь на 10 ноября российская армия атаковала рекордным количество дронов — 145 "шахедами" и БпЛА неустановленного типа.

А по словам спикера украинской добровольческой армии Юг Сергея Братчука, российские запасы беспилотников из Ирана, вероятно, заканчиваются.