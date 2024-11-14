Скільки дронів вночі 14 листопада збила ППО

Росія атакувала Україну дронами — скільки цілей збила ППО
Російські війська в ніч проти четверга, 14 листопада, вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Для цього ворог запустив 59 безпілотників на українські міста.
Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.
Атака на Україну 14 листопада
Росія запустила на українські міста 59 ударних безпілотників типу "Shahed" та дрони невстановленого типу із району Курська.
Станом на ранок підтверджено збиття 21 російського дрона у небі над Сумською, Харківською, Полтавською та Київською областями. Ще 38 ворожих БпЛА були локаційно втрачені.
Нагадаємо, в ніч проти 10 листопада російська армія атакувала рекордною кількість дронів — 145 "шахедами" та БпЛА невстановленого типу.
А за словами речника української добровольчої армії Південь Сергія Братчука, російські запаси безпілотників з Ірану, ймовірно, закінчуються.
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