Скільки дронів вночі 14 листопада збила ППО

Мобільна вогнева група ППО. Ілюстративне фото: НГУ

Російські війська в ніч проти четверга, 14 листопада, вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Для цього ворог запустив 59 безпілотників на українські міста.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

Читайте також:

Атака на Україну 14 листопада

Росія запустила на українські міста 59 ударних безпілотників типу "Shahed" та дрони невстановленого типу із району Курська.

Станом на ранок підтверджено збиття 21 російського дрона у небі над Сумською, Харківською, Полтавською та Київською областями. Ще 38 ворожих БпЛА були локаційно втрачені.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, в ніч проти 10 листопада російська армія атакувала рекордною кількість дронів — 145 "шахедами" та БпЛА невстановленого типу.

А за словами речника української добровольчої армії Південь Сергія Братчука, російські запаси безпілотників з Ірану, ймовірно, закінчуються.