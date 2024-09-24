Воздушная атака РФ на Украину 24 сентября – какие результаты работы ПВО

Мобильная огневая группа ПС ВСУ ищет дроны в небе. Фото: ГПСУ

Россия запустила по Украине баллистические и управляемые ракеты, а также беспилотники в ночь на 24 сентября. В Воздушных силах ВСУ отчитались, что удалось обезвредить.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ во вторник, 24 сентября.

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оккупанты нацелились на север и центр Украины. Россия атаковала Украину 85 средствами воздушного нападения, среди которых:

одна баллистическая ракета "Искандер-М", которую оккупанты запустили из Ростовской обл.;

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, взлетевшие с воздушного пространства Брянской обл.;

одна ракета (тип устанавливается) из Курской обл.;

81 ударный беспилотник типа Shahed из районов Курск и Приморско-Ахтарск.

Украинским защитникам удалось сбить 66 вражеских беспилотников в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях.

Число сбитых беспилотников за ночь 24 сентября. Фото: Воздушные силы

Также локационно потеряли 13 беспилотников в нескольких регионах Украины.

Украинцев предупреждают: при обнаружении подозрительных предметов, подобных беспилотникам, нельзя действовать самостоятельно. Немедленно обратитесь в полицию или в местную военную администрацию.

Напомним, в ГСЧС показали кадры по ликвидации последствий российской авиабомбардировки по Запорожью, которое произошло вечером 23 сентября.

Также глава Минобороны Украины Рустем Умеров сделал заявление о возможностях украинских беспилотников и дальности их полета. Он назвал количество уничтоженных российских целей благодаря украинскому оружию.