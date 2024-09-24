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Росія атакувала Україну 85 повітряними цілями — скільки збили ПС ЗСУ

24 вересня 2024 08:46
Анастасія Постоєнко - Редактор
Повітряна атака РФ на Україну 24 вересня — які результати роботи ППО
Мобільна вогнева група ПС ЗСУ шукає дрони в небі. Фото: ДПСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Росія запустила по Україні балістичні та керовані ракети, а також безпілотники у ніч проти 24 вересня. В Повітряних силах ЗСУ відзвітували, що вдалося знешкодити.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у вівторок, 24 вересня.

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Окупанти націлились на північ та центр України. Росія атакувала Україну 85 засобами повітряного нападу, серед яких були:

  • одна балістична ракета "Іскандер-М", яку окупанти запустили із Ростовської обл.;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, які злетіли із повітряного простору Брянської обл.;
  • одна ракета (тип встановлюється) із Курської обл.;
  • 81 ударний безпілотник типу Shahed із районів Курськ та Приморсько- Ахтарськ.

Українським захисникам вдалося збити 66 ворожих безпілотників у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях.

збиття безпілотників статистика
Кількість збитих безпілотників за ніч 24 вересня. Фото: Повітряні сили

Також локаційно втратили 13 безпілотників у кількох регіонах України. 

Українців попереджають: при виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, не можна діяти самостійно. Негайно зверніться до правоохоронців або в місцеву військову адміністрацію.

Нагадаємо, в ДСНС показали кадри з ліквідації наслідків російського авіабомбардування по Запоріжжю, що сталося ввечері 23 вересня.

Також глава Міноборони України Рустем Умєров зробив заяву про можливості українських безпілотників та дальність їх польоту. Він назвав кількість знищених російських цілей завдяки українській зброї. 

війна російські війська ППО ракети дрони Повітряні Сили ЗСУ

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