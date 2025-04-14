Атака дронов РФ на Украину 14 апреля — сколько удалось уничтожить БпЛА

Россия атаковала Украину 62 дронами — сколько сбила ПВО
Российские оккупанты в ночь на 14 апреля атаковали Украину ударными дронами и беспилотниками-имитаторами. В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Ночная атака оккупантов
Российские оккупанты запускали беспилотники с трех направлений:
- Миллерово;
- Приморско-Ахтарск;
- Чауда.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
Силам ПВО удалось сбить 40 ударных беспилотников типа Shahed и других на востоке и юге Украины.
Кроме того, 11 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.
Напомним, ночью 14 апреля российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами. В результате обстрела пострадали семь человек.
Также утром захватчики нанесли удары по Запорожской области. В частности, произошел пожар на АЗС, который оперативно ликвидировали.
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