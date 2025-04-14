Атака дронов РФ на Украину 14 апреля — сколько удалось уничтожить БпЛА

Работа ПВО. Фото: 108 отдельная бригада ТрО

Российские оккупанты в ночь на 14 апреля атаковали Украину ударными дронами и беспилотниками-имитаторами. В результате вражеской атаки пострадали Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Российские оккупанты запускали беспилотники с трех направлений:

Миллерово;

Приморско-Ахтарск;

Чауда.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Количество сбитых российских БпЛА 14 апреля. Фото: Воздушные силы ВСУ

Силам ПВО удалось сбить 40 ударных беспилотников типа Shahed и других на востоке и юге Украины.

Кроме того, 11 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, ночью 14 апреля российские оккупанты атаковали Одесскую область ударными дронами. В результате обстрела пострадали семь человек.

Также утром захватчики нанесли удары по Запорожской области. В частности, произошел пожар на АЗС, который оперативно ликвидировали.