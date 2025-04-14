Окупанти атакували Запорізьку область — Федоров повідомив про наслідки

Наслідки обстрілу Запорізької області 14 квітня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти знову атакували Запорізьку область. Зокрема, зафіксовано знеструмлення та пожежа на автозаправній станції.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у понеділок, 14 квітня.

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Загарбники зранку атакували житлову забудову прифронтового Степногірська. Внаслідок ударів КАБами в місті зникло електропостачання. Крім того, сталася пожежа в багатоповерхівці. Федоров наголосив, що люди не постраждали.

Також 14 квітня окупанти запустили дрони, внаслідок чого сталася пожежа на автозаправній станції. Рятувальники ліквідували вогонь.

Пожежа на АЗС у Запорізькій області 14 квітня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Удари по Запорізькій області протягом доби

Федоров повідомив, що упродовж доби окупанти завдали 461 удар по 12 населених пунктах області. Ворог поранив 42-річного чоловіка.

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Війська РФ здійснили 23 авіаційні удари по Степногірську, Камʼянському, Павлівці, Гуляйполю, Щербаках, Червоному, Малинівці. 299 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Степногірськ, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку", — розповів начальник Запорізької ОВА.

Зафіксовано вісім обстрілів з РСЗВ Камʼянського, Новоданилівки, Щербаків та Новодарівки.

Крім того, ворогом завдано 131 артудар по території Біленького, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Федоров додав, що загалом надійшло чотири повідомлення про пошкодження будинків, автомобілів та інфраструктури.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Допис Федорова. Фото: скриншот

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти 14 квітня атакували Харків ударним безпілотником. Сталася пожежа на підприємстві.

Крім того, пізно ввечері 13 квітня загарбники завдали ударів по Одесі. Мер міста показав наслідки.