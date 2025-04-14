Окупанти атакували Запорізьку область — Федоров повідомив про наслідки

РФ атакувала Запорізьку область — пожежа на АЗС і знеструмлення
Російські окупанти знову атакували Запорізьку область. Зокрема, зафіксовано знеструмлення та пожежа на автозаправній станції.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у понеділок, 14 квітня.
Обстріл Запорізької області
Загарбники зранку атакували житлову забудову прифронтового Степногірська. Внаслідок ударів КАБами в місті зникло електропостачання. Крім того, сталася пожежа в багатоповерхівці. Федоров наголосив, що люди не постраждали.
Також 14 квітня окупанти запустили дрони, внаслідок чого сталася пожежа на автозаправній станції. Рятувальники ліквідували вогонь.
Удари по Запорізькій області протягом доби
Федоров повідомив, що упродовж доби окупанти завдали 461 удар по 12 населених пунктах області. Ворог поранив 42-річного чоловіка.
"Війська РФ здійснили 23 авіаційні удари по Степногірську, Камʼянському, Павлівці, Гуляйполю, Щербаках, Червоному, Малинівці. 299 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Степногірськ, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку", — розповів начальник Запорізької ОВА.
Зафіксовано вісім обстрілів з РСЗВ Камʼянського, Новоданилівки, Щербаків та Новодарівки.
Крім того, ворогом завдано 131 артудар по території Біленького, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Федоров додав, що загалом надійшло чотири повідомлення про пошкодження будинків, автомобілів та інфраструктури.
Нагадаємо, окупанти 14 квітня атакували Харків ударним безпілотником. Сталася пожежа на підприємстві.
Крім того, пізно ввечері 13 квітня загарбники завдали ударів по Одесі. Мер міста показав наслідки.
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