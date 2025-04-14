Оккупанты атаковали Запорожскую область — Федоров сообщил о последствиях

РФ атаковала Запорожскую область — пожар на АЗС и обесточивание
Российские оккупанты снова атаковали Запорожскую область. В частности, зафиксировано обесточивание и пожар на автозаправочной станции.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в понедельник, 14 апреля.
Обстрел Запорожской области
Захватчики утром атаковали жилую застройку прифронтового Степногорска. В результате ударов КАБами в городе исчезло электроснабжение. Кроме того, произошел пожар в многоэтажке. Федоров отметил, что люди не пострадали.
Также 14 апреля оккупанты запустили дроны, в результате чего произошел пожар на автозаправочной станции. Спасатели ликвидировали огонь.
Удары по Запорожской области в течение суток
Федоров сообщил, что в течение суток оккупанты нанесли 461 удар по 12 населенным пунктам области. Враг ранил 42-летнего мужчину.
"Войска РФ осуществили 23 авиационных удара по Степногорску, Каменскому, Павловке, Гуляйполю, Щербакам, Червоному, Малиновке. 299 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку", — рассказал начальник Запорожской ОВА.
Зафиксировано восемь обстрелов из РСЗО Каменского, Новоданиловки, Щербаков и Новодаровки.
Кроме того, врагом нанесен 131 артудар по территории Беленького, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
Федоров добавил, что всего поступило четыре сообщения о повреждении домов, автомобилей и инфраструктуры.
Напомним, оккупанты 14 апреля атаковали Харьков ударным беспилотником. Произошел пожар на предприятии.
Кроме того, поздно вечером 13 апреля захватчики нанесли удары по Одессе. Мэр города показал последствия.
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