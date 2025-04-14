Атака дронів РФ на Україну 14 квітня — скільки вдалося знищити БпЛА

Робота ППО. Фото: 108 окрема бригада ТрО

Російські окупанти у ніч проти 14 квітня атакували Україну ударними дронами та безпілотниками-імітаторами. Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Російські окупанти запускали безпілотники з трьох напрямків:

Міллерово;

Приморсько-Ахтарськ;

Чауда.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Кількість збитих російських БпЛА 14 квітня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Силам ППО вдалося збити 40 ударних безпілотників типу Shahed та інших на сході та півдні України.

Крім того, 11 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 14 квітня російські окупанти атакували Одеську область ударними дронами. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей.

Також зранку загарбники завдали ударів по Запорізькій області. Зокрема, сталася пожежа на АЗС, яку оперативно ліквідували.