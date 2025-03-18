Украинская ПВО сбила 63 вражеских дрона во время ночной атаки 18 марта

Поиск воздушных целей в небе. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 18 марта российские войска осуществили очередную массированную атаку на территорию Украины, используя 137 ударных беспилотников Shahed и имитаторы различных типов. Запуски осуществлялись с территории России, в частности с направлений Шаталово, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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По состоянию на 09:00 во вторник, 18 марта, командование Воздушных сил подтвердило уничтожение 63 ударных дронов в воздушном пространстве над Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областями.

Кроме того, зафиксировано, что 64 вражеских беспилотника-имитатора не достигли своих целей и были локально потеряны без негативных последствий.

Сбитые цели. Фото: ПС ВСУ

Несмотря на это в результате атаки получили повреждения объекты инфраструктуры в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Напомним, недавно Воздушное командование "Запад" заявило об успешном сбитии ракеты с ЗРК IRIS-T.

А в Чернигове, в субботу 15 марта, беспилотники попали в многоэтажку.