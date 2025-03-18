Українська ППО збила 63 ворожі дрони під час нічної атаки 18 березня

Пошук повітряних цілей в небі. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 18 березня російські війська здійснили чергову масовану атаку на територію України, використовуючи 137 ударних безпілотників Shahed та імітатори різних типів. Запуски здійснювалися з території Росії, зокрема з напрямків Шаталово, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

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Станом на 09:00 у вівторок, 18 березня, командування Повітряних сил підтвердило знищення 63 ударних дронів у повітряному просторі над Харківською, Полтавською, Сумською, Чернігівською, Черкаською, Київською, Вінницькою, Кіровоградською, Дніпропетровською, Запорізькою, Миколаївською та Херсонською областями.

Крім того, зафіксовано, що 64 ворожі безпілотники-імітатори не досягли своїх цілей та були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Збиті цілі. Фото: ПС ЗСУ

Попри це внаслідок атаки зазнали пошкоджень об'єкти інфраструктури у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Нагадаємо, нещодавно Повітряне командування "Захід" заявило про успішне збиття ракети із ЗРК IRIS-T.

А у Чернігові ,в суботу 15 березня, безпілотники влучили у багатоповерхівку.