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Россия атаковала энергообъекты ракетами — что сбили ВС ВСУ

15 января 2025 12:12
Анастасия Постоенко - Редактор
Массированная атака 15 января — каков результат работы Воздушных сил ВСУ
Украинский военный готовится уничтожать воздушные цели в небе. Фото: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

В ночь на 15 января российские оккупанты нанесли массированный удар по территории Украины. Удар осуществлялся комбинированными средствами, включая ракеты разного типа и ударные дроны Shahed. В некоторых регионах зафиксировали попадания.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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В целом Воздушными Силами ВСУ было зафиксировано 117 вражеских объектов в небе. Оккупанты запустили баллистическую ракету "Искандер-М", а также несколько десятков крылатых ракет и беспилотников. В частности:

  • 1 баллистическая ракета "Искандер-М";
  • 7 крылатых ракет Х-22/32;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря;
  • 27 ракет Х-101/Х-55см;
  • 4 авиационные ракеты Х-59/Х-69;
  • 74 беспилотника, преимущественно "Shahed", запущенные с территории России.

Для противодействия воздушному нападению привлекались все возможные средства обороны: истребители, зенитные комплексы, мобильные огневые группы и системы радиоэлектронной борьбы.

По состоянию на 10:30 утра удалось сбить 77 целей: 23 крылатые ракеты Х-101 и Х-55см, три ракеты "Калибр", четыре авиационные ракеты Х-59/Х-69, 47 дронов-камикадзе и имитаторов различных типов. Дополнительно, 27 "Шахедов" не достигли своих целей, исчезнув с радаров.

Откуда Россия осуществляла пуски

Российские оккупанты наносили удары из разных регионов:

  • баллистическая ракета "Искандер-М" была запущена из Белгородской области;
  • крылатые ракеты Х-22/32 - из Тульской области РФ;
  • крылатые ракеты "Калибр" – из акватории Черного моря;
  • крылатые ракеты Х-101/Х-55см - из Волгоградской области РФ;
  • управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 - из Белгородской области;
  • беспилотники "Shahed" и дроны-имитации – из районов Брянска, Миллерово, Орла и Приморско-Ахтарска.
ракетная атака на Украину 15 января
Карта движения ракет. Фото: мониторинговые каналы

Последствия российской массированной атаки 15 января

Основным объектом удара в очередной раз стали энергетические объекты. В Воздушных силах сообщили, что противник смог попасть в некоторые объекты.

"Противник атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковщине. К сожалению, в результате российской атаки есть поражения объектов’объектов", — сообщили в ведомстве.

Напомним, западные области Украины оказались под ракетным ударом России утром, 15 января. Стало известно, в каких регионах есть разрушительные последствия.

Стало известно, в каких регионах есть разрушительные последствия.

Также Укрэнерго ввело аварийные отключения света в нескольких областях Украины из-за массированной ракетной атаки.

ракеты дроны війна Россия атака Воздушные Силы ВСУ

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