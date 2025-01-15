Масована атака 15 січня — який результат роботи Повітряних сил ЗСУ

Український військовий готується знищувати повітряні цілі в небі. Фото: Reuters

У ніч на 15 січня російські окупанти завдали масованого удару по території України. Удар здійснювався комбінованими засобами, включаючи ракети різного типу та ударні дрони Shahed. У деяких регіонах зафіксували влучання.

Про це повідомиляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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Загалом Повітряними Силами ЗСУ було зафіксовано 117 ворожих об’єктів у небі. Окупанти запустили балістичну ракету "Іскандер-М", а також кілька десятків крилатих ракет і безпілотників. Зокрема:

1 балістична ракета "Іскандер-М";

7 крилатих ракет Х-22/32;

4 крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря;

27 ракет Х-101/Х-55см;

4 авіаційні ракети Х-59/Х-69;

74 безпілотники, переважно Shahed, запущені з території Росії.

Для протидії повітряному нападу залучалися всі можливі засоби оборони: винищувачі, зенітні комплекси, мобільні вогневі групи та системи радіоелектронної боротьби.

Станом на 10:30 ранку вдалося збити 77 цілей: 23 крилаті ракети Х-101 та Х-55см, три ракети "Калібр", чотири авіаційні ракети Х-59/Х-69, 47 дронів-камікадзе та імітаторів різних типів. Додатково, 27 "Шахедів" не досягли своїх цілей, зникнувши з радарів.

Звідки Росія здійснювала пуски

Російські окупанти завдавали ударів із різних регіонів:

балістична ракета "Іскандер-М" була запущена з Бєлгородської області;

крилаті ракети Х-22/32 — із Тульської області РФ;

крилаті ракети "Калібр" — з акваторії Чорного моря;

крилаті ракети Х-101/Х-55см — із Волгоградської області РФ;

керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 — із Бєлгородської області;

безпілотники Shahed та дрони-імітації — із районів Брянська, Міллерово, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Карта руху ракет. Фото: моніторингові канали

Наслідки російської масованої атаки 15 січня

Основним об’єктом удару вкотре стали енергетичні об'єкти. У Повітряних силах повідомили, що противник зміг влучити в деякі об'єкти.

"Противник атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об’єктів", — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, західні області України опинилися під ракетним ударом Росії вранці, 15 січня. Стало відомо, в яких регіонах є руйнівні наслідки.

Також Укренерго ввело аварійні відключення світла у кількох областях України через масовану ракетну атаку.