Главная Армия Россия атаковала Днепр дронами — известно о более 10 раненых

Россия атаковала Днепр дронами — известно о более 10 раненых

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 17:13
Обстрел Днепра 30 сентября — в городе более 10 раненых
Последствия обстрела Днепра. Архивное фото: REUTERS/Mykola Synelnykov

Российские войска днем 30 сентября атаковали Днепр ударными дронами. Сейчас известно о 12 раненых.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Читайте также:

Обстрел Днепра 30 сентября

Лысак рассказал, что около 16:38 российские войска атаковали Днепр БпЛА. На месте возникло несколько возгораний и есть разрушения.

Обстріл Дніпра 30 вересня
Скриншот сообщения Сергея Лысака

Кроме того, по состоянию на сейчас известно о 12 раненых людях. У них осколочные ранения, рваные раны, ушибы. Большинство госпитализированы. Один человек в тяжелом состоянии.

По словам главы ОВА, врачи оказывают всем необходимую помощь.

Удар по Дніпрі 30 вересня
Скриншот сообщения Сергея Лысака

Напомним, ночью 30 сентября российские войска атаковали жилой дом в Сумской области и убили целую семью.

Кроме того, оккупационная армия ежедневно обстреливает южные регионы. Каждый день фиксируется до 45 атак.

Днепр обстрелы дроны война в Украине Россия ранение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
