Обстрел Днепра 30 сентября — в городе более 10 раненых

Россия атаковала Днепр дронами — известно о более 10 раненых
Российские войска днем 30 сентября атаковали Днепр ударными дронами. Сейчас известно о 12 раненых.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Обстрел Днепра 30 сентября
Лысак рассказал, что около 16:38 российские войска атаковали Днепр БпЛА. На месте возникло несколько возгораний и есть разрушения.
Кроме того, по состоянию на сейчас известно о 12 раненых людях. У них осколочные ранения, рваные раны, ушибы. Большинство госпитализированы. Один человек в тяжелом состоянии.
По словам главы ОВА, врачи оказывают всем необходимую помощь.
Напомним, ночью 30 сентября российские войска атаковали жилой дом в Сумской области и убили целую семью.
Кроме того, оккупационная армия ежедневно обстреливает южные регионы. Каждый день фиксируется до 45 атак.
Читайте Новини.LIVE!