Обстріл Дніпра 30 вересня — в місті понад 10 поранених

Російські війська вдень 30 вересня атакували Дніпро ударними дронами. Наразі відомо про 12 поранених.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Обстріл Дніпра 30 вересня

Лисак розповів, що близько 16:38 російські війська атакували Дніпро БпЛА. На місці виникло декілька займань та є руйнування.

Крім того, станом на зараз відомо про 12 поранених людей. У них осколкові поранення, рвані рани, забої. Більшість госпіталізовані. Одна людина у важкому стані.

За словами очільника ОВА, лікарі надають всім необхідну допомогу.

Крім того, окупаційна армія щодня обстрілює південні регіони. Кожного дня фіксується до 45 атак.