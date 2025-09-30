Відео
Україна
Головна Армія Росія атакувала Дніпро дронами — відомо про понад 10 поранених

Росія атакувала Дніпро дронами — відомо про понад 10 поранених

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 17:13
Обстріл Дніпра 30 вересня — в місті понад 10 поранених
Наслідки обстрілу Дніпра. Архівне фото: REUTERS/Mykola Synelnykov

Російські війська вдень 30 вересня атакували Дніпро ударними дронами. Наразі відомо про 12 поранених.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Читайте також:

Обстріл Дніпра 30 вересня

Лисак розповів, що близько 16:38 російські війська атакували Дніпро БпЛА. На місці виникло декілька займань та є руйнування.

Обстріл Дніпра 30 вересня
Скриншот допису Сергія Лисака

Крім того, станом на зараз відомо про 12 поранених людей. У них осколкові поранення, рвані рани, забої. Більшість госпіталізовані. Одна людина у важкому стані.

За словами очільника ОВА, лікарі надають всім необхідну допомогу.

Удар по Дніпрі 30 вересня
Скриншот допису Сергія Лисака

Нагадаємо, вночі 30 вересня російські війська атакували житловий будинок на Сумщині та вбили цілу сім'ю. 

Крім того, окупаційна армія щодня обстрілює південні регіони. Кожного дня фіксується до 45 атак. 

Дніпро обстріли дрони війна в Україні Росія поранення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
