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Главная Армия РФ опять атаковала здание Сумской ОВА — есть пострадавшие

РФ опять атаковала здание Сумской ОВА — есть пострадавшие

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Дата публикации 30 июля 2025 15:22
Оккупанты снова ударили по зданию Сумской ОГА
Поврежденное здание администрации. Фото: Сумская ОВА

Российские войска в среду, 30 июля, снова ударили по зданию Сумской областной военной администрации. Известно о пострадавших, которые находились в центре города на момент атаки.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

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Так, враг атаковал центр Сум, в результате чего пострадали люди — 75-летняя женщина получила осколочное ранение, ее госпитализировали. Остальным пострадавшим оказывается необходимая помощь, на месте работают все экстренные службы.

В ОВА отметили, что враг уже атаковал здание ОВА дронами в пятницу и субботу и сегодня совершил новую попытку уничтожить администрацию.

Жителей города призвали во время воздушных тревог воздерживаться от пребывания рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры.

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Скриншот поста ОВА

Напомним, 25 июля в Сумах в результате атаки было повреждено административное здание, там возникло возгорание.

А 26 июля враг повторил свои попытки уничтожить администрацию, в ОВА показали кадры последствий.

Сумы обстрелы война в Украине атака Авиаудар
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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