Оккупанты снова ударили по зданию Сумской ОГА

РФ опять атаковала здание Сумской ОВА — есть пострадавшие
Российские войска в среду, 30 июля, снова ударили по зданию Сумской областной военной администрации. Известно о пострадавших, которые находились в центре города на момент атаки.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.
Атака на Сумы 30 июля
Так, враг атаковал центр Сум, в результате чего пострадали люди — 75-летняя женщина получила осколочное ранение, ее госпитализировали. Остальным пострадавшим оказывается необходимая помощь, на месте работают все экстренные службы.
В ОВА отметили, что враг уже атаковал здание ОВА дронами в пятницу и субботу и сегодня совершил новую попытку уничтожить администрацию.
Жителей города призвали во время воздушных тревог воздерживаться от пребывания рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры.
Напомним, 25 июля в Сумах в результате атаки было повреждено административное здание, там возникло возгорание.
А 26 июля враг повторил свои попытки уничтожить администрацию, в ОВА показали кадры последствий.
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