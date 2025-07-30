Окупанти знову вдарили по будівлі Сумської ОВА

Пошкоджена будівля адміністрації. Фото: Сумська ОВА

Російські війська у середу, 30 липня, знову вдарили по будівлі Сумської обласної військової адміністрації. Відомо про постраждалих, які перебували в центрі міста на момент атаки.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

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Так, ворог атакував центр Сум, внаслідок чого постраждали люди — 75-річна жінка отримала уламкове поранення, її ушпиталили. Решті постраждалим надається необхідна допомога, на місці працюють всі екстрені служби.

В ОВА зауважили, що ворог вже атакував будівлю ОВА дронам у п’ятницю й суботу та сьогодні скоїв нову спробу знищити адміністрацію.

Мешканців міста закликали під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та обʼєктами критичної інфраструктури.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, 25 липня у Сумах внаслідок атаки було пошкоджено адміністративну будівлю, там виникло загоряння.

А 26 липня ворог повторив свої спроби знищити адміністрацію, в ОВА показали кадри наслідків.