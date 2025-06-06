Спикер ГПСУ Демченко рассказал об изменении тактики атак РФ на приграничьи

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Фото: Укринформ

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал об изменении тактики атак врага на границе. По его словам, теперь российскую артиллерию на границе все чаще заменяют FPV-дроны.

Об этом представитель ГПСУ рассказал в эфире День.LIVE в пятницу, 6 июня.

Реклама

Читайте также:

Спикер ГПСУ об атаках РФ на пограничные

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что российские войска меняют тактику атак. И теперь, по его словам, артиллерию на границе все чаще заменяют FPV-дроны, сбросы с коптеров и атаки оптоволоконными БпЛА.

Как отметил спикер ГПСУ, особенно интенсивно российские оккупанты бьют по Сумской и Харьковской областях.

"Отдельно, конечно, это попытки врага расширить зону активных боев. Протяженность границы с Россией в пределах Сумщины — это около 550 километров. А тактика врага применения малых штурмовых групп отмечается в течение последнего периода, преимущественно направление населенных пунктов Журавка, Басовка, Веселовка и Владимировка.

Достичь значительных результатов, к счастью, благодаря героизму наших защитников, не удается", — сообщил Демченко.

Напомним, что недавно пограничники показали, как уничтожали российские беспилотники над Одесской областью.

Также мы информировали, что на Курском направлении украинские пограничники с помощью FPV-дронов уничтожили технику и укрытия российских оккупантов.