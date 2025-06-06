Речник ДПСУ Демченко розповів про зміну тактики атак РФ на прикордонні

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Фото: Укрінформ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про зміну тактики атак ворога на прикордонні. За його словами, тепер російську артилерію на прикордонні дедалі частіше замінюють FPV-дрони.

Про це речник ДПСУ розповів в ефірі День.LIVE в п'ятницю, 6 червня.

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Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що російські війська змінюють тактику атак. І тепер, за його словами, артилерію на прикордонні дедалі частіше замінюють FPV-дрони, скиди з коптерів та атаки оптоволоконними БпЛА.

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Як зазначив речник ДПСУ, особливо інтенсивно російські окупанти б’ють по Сумській та Харківській областях.

"Окремо, звісно, це спроби ворога розширити зону активних боїв. Протяжність кордону з Росією в межах Сумщини — це близько 550 кілометрів. А тактика ворога застосування малих штурмових груп відмічається протягом останнього періоду, переважно напрямок населених пунктів Журавка, Басівка, Веселівка та Володимирівка.

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Досягти значних результатів, на щастя, завдячуючи героїзму наших захисників, не вдається", — поінформував Демченко.

Нагадаємо, що нещодавно прикордонники показали, як знищували російські безпілотники над Одеською областю.

Також ми інформували, що на Курському напрямку українські прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили техніку та укриття російських окупантів.